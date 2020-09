Des pétitions réclament un monument à la mémoire de Chadwick Boseman pour remplacer une statue confédérée

La mort de Chadwick Boseman, connu notamment pour son rôle dans Black Panther, a ému partout dans le monde et encore plus là où il est né, à Anderson en Caroline du sud. A tel point que deux pétitions demandent aujourd'hui que la statut confédérée de la ville soit remplacée par un monument à la mémoire de l'acteur.

Lancée il y a trois jours, le premier texte a pour l'heure recueilli près de 24.000 signatures, pas loin de 13.000 pour le second. Soit presque 37.000 soutiens au total.

City of Anderson: Petition to replace the Confederate monument in Anderson with a Chadwick Boseman memorial - Sign the Petition! https://t.co/FwOoEZgbBf via @Change

— Jenn Hjorthaug (@Stratosphear9) September 1, 2020