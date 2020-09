Melania Trump ne voulait pas utiliser les mêmes toilettes que le couple Obama à la Maison Blanche

On connaît désormais l'une des raisons pour lesquelles Melania Trump a attendu quelques mois après l'élection de son mari avant de déménager à la Maison Blanche. Selon un livre d'une ancienne amie et conseillère de la Première dame, cette dernière a exigé que les toilettes et la douche de sa salle de bain soient entièrement refaites avant son arrivée, car elle ne souhaitait pas utiliser les mêmes que celles du couple Obama.

Dans son ouvrage, qui paraît ce mardi aux Etats-Unis et nommé «Melania et moi : la montée et la chute de mon amitié avec la Première dame», Stephanie Winston Wolkoff raconte que lors de sa première visite à la Maison Blanche, Melania Trump a déclaré : «Je ne déménagerai pas à Washington tant que la résidence n'aura pas été rénovée et redécorée, en commençant par une nouvelle douche et des toilettes.»

Selon son ex-conseillère, non rémunérée, qui a vu son contrat s'achever en février 2018, la demande de l'épouse de Donald Trump n'avait rien de personnel contre Barack Obama et sa femme Michelle, les précédents occupants des lieux. «Elle n'était pas prête à utiliser la même salle de bain que les Obama ou que quiconque d'ailleurs, peu importe si c'était la reine d'Angleterre», explique-t-elle.

«Melania est l’épouse du président et ne s'attend pas à ce qu’elle doive se contenter d’installations d'occasion ou déjà utilisées», poursuit dans son livre l'organisatrice d'événements new-yorkaise, qui a rencontré Melania Trump pour la première fois en 2003 alors qu'elle travaillait pour le magazine Vogue.

Selon Stephanie Winston Wolkoff, la Première dame «semblait être beaucoup plus préoccupée par le décor» de la Maison Blanche, qu'elle trouvait «vieux et miteux», que «les allégations d'infidélité présumée de son mari».