Etats-Unis : une Bible miraculeusement rendue à son propriétaire 36 ans plus tard

Mieux vaut tard que jamais. Malencontreusement oubliée dans un avion il y a 36 ans, une Bible a récemment été rendue à son propriétaire, au terme d’une série de coïncidences.

A l’époque, le petit livre avait été decouvert dans l'avion par une hôtesse de l’air, Lori DeVoll, qui s’était promis de le rendre à qui de droit, espérant trouver le temps de s'en occuper. Mais prise par son quotidien, elle avait fini par oublier l’objet.

Ce n’est que plusieurs années plus tard, alors que Lori rangeait ses affaires en vue d'un déménagement imminent vers la ville de Fresno, en Californie, qu’elle a retrouvé la Bible dans une vieille caisse de souvenirs. L'ancienne hôtesse de l'air aurait pu se contenter de la ranger, ou de la jeter, mais elle s'est instinctivement mise à la feuilleter.

Et quelle ne fut pas sa surprise alors d’y trouver un nom, Adam Lopez, et une adresse... à Fresno, en Californie. La ville même où elle devait déménager quelques jours plus tard, à plus de 1.500 km de chez elle. Une heureuse coïncidence qui a permis à Lori d’honorer la promesse qu’elle s’était faite 36 ans auparavant.

Après l'avoir retrouvé et contacté sur les réseaux sociaux, Lori a alors pris rendez-vous avec Adam Lopez, qui n'est autre qu'un pasteur de la région. «J'ai ressenti de la joie», a-t-elle témoigné en rendant la petite Bible à son propriétaire.

Ce dernier a même fait un trait d'humour, assurant que – plus de trois décennies plus tard – il lui faudrait désormais une loupe pour lire ce livre, tant sa vue a baissé depuis. «A l'époque, je ne portais pas encore de lunettes», a-t-il ironisé.