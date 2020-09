Le venin d'abeille pourrait être efficace pour traiter certains cancers du sein

Il suffit de se faire piquer par une abeille une fois dans sa vie pour ne pas avoir envie de réitérer l'expérience. Pourtant, le venin du petit insecte, certes douloureux, pourrait bien sauver des vies. Une étude publiée mardi 1er septembre dans la revue Nature montre qu'il est capable de détruire les cellules cancéreuses du sein, même lorsque la maladie est agressive.

Des scientifiques de l'Institut de recherche médicale Harry Perkins de Perth, en Australie, ont endormi des abeilles pour recueillir leur venin, avant d'injecter la substance à des souris élevées pour développer un cancer du sein «triple négatif».

Perkins and @uwanews researcher Dr Ciara Duffy has found that honeybee venom can induce cancer cell death in hard to treat triple-negative breast cancer with minimal effect on healthy cells.



