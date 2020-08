L'incroyable mobilisation autour d'un jeune supporter du PSG atteint d'un cancer

A quelques jours de la finale de la Ligue des champions, le PSG pourra compter sur l’un de ses plus fervents supporters : le jeune Loick. Dans une vidéo, qui a ému la toile et provoqué une incroyable mobilisation, le garçon, atteint d’un cancer et hospitalisé à l’hôpital Armand-Trousseau à Paris, a fait part de son amour pour le club de la capitale et surtout de son rêve de rencontrer ses idoles.

«Mon rêve serait de rencontrer toute l’équipe du PSG. Je suis un grand fan du PSG. Je suis content qu’on soit en finale de la Ligue des champions. J’espère qu’on va gagner. Gros bisous et j’espère à bientôt», a lancé Loick, vêtu d’un maillot du club de la capitale, d’un jogging siglé «KM», en référence à Kylian Mbappé, et d’une écharpe autour du cou.

Merci à tous de diffuser un maximum ! Loick le mérite #PSG#FANDEFOOT#courage#soutien#partage pic.twitter.com/yPyrUo3tJA — zaidi (@mczaidi) August 19, 2020

Et ce message très touchant semble voir été entendu grâce à l’immense solidarité des internautes, la vidéo ayant été relayé par des milliers de personnes dont Pierre Ménès. «Vous savez ce que qu’il reste à faire PSG», a posté le journaliste. Avant de publier une très bonne nouvelle quelques instants plus tard. «Le PSG m’a répondu et va s’occuper de Loick», a-t-il répondu.

Le PSG m’a déjà répondu et va s’occuper de Loick. https://t.co/rHMj11BkQE — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 20, 2020

Avant de pouvoir partager un moment avec ses joueurs préférés, Loick sera derrière le PSG, dimanche, avec l’espoir de voir son club cœur soulever la Ligue des champions dans le ciel de Lisbonne.