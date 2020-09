Voici à quoi ressemble un hamburger vieux de 24 ans

Sur Tik Tok, une Américaine a dévoilé un hamburger accompagné de frites vieux de 24 ans et toujours intactes. Le sandwich et ses accompagnements avaient tous les deux été cuisinés dans un restaurant McDonald's.

Le burger et ses frites ont été conservés dans leur emballage d'origine et avaient été mis dans une boîte à chaussures elle-même posée dans un placard. «Le pain n'a jamais moisi, la viande n'a jamais pourri. Rien n'a bougé», explique-t-on. Un parfait état de conservation expliqué en partie par l'absence de sauces (ketchup, moutarde) et de cornichons dans la composition du sandwich.

Mais ce ne serait pas l'unique raison. En effet, de nombreuses rumeurs évoquent l'emploi par la célèbre chaîne de fast-food d'un nombre important de conservateurs. Ce qui expliquerait les histoires comparables à celle de cette Américaine. En janvier dernier, un homme originaire de l'Utah avait fait la même expérience pour un constat similaire : la viande n'avait pas bougé d'un poil. McDonald's a toujours réfuté l'idée selon laquelle il employait des colorants artificiels.

Egalement ciblé par la polémique, l'un de ses concurrents, Burger King, s'est montré un peu plus transparent et n'y est pas allé par quatre chemins en annonçant en février dernier la suppression des conservateurs artificiels pour son sandwich Whopper dans plus de 400 restaurants aux Etats-Unis.