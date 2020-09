Le client d'un restaurant s’arrache des poils pubiens pour éviter de payer l'addition

C'est une histoire à faire frémir les patrons de restaurants. A Blackburn, à l'ouest du Royaume-Uni, un client a tenté une stratégie peu ragoûtante pour ne pas payer l'addition : s'arracher des poils de pubis et les disposer dans son assiette.

Agé d'une vingtaine d'années, l'auteur de la mauvaise blague s'est fait surprendre sur le fait par des images de vidéo-surveillance. «C'était dégoûtant. Un vrai désastre», s'est ému le patron du restaurant indien Jaan, auprès du tabloïd britannique du Daily Star.

Selon le récit des employés, l'homme, âgé d'une vingtaine d'années, était accompagné d'un autre jeune lors du repas. Il a passé une grosse commande - un plat conseillé pour quatre personnes - pour un montant conséquent de 55 livres (61 euros ndlr). Le manager a tenté de l'alerter qu'il prévoyait trop gros, mais il a rétorqué qu'il «avait faim».

Quelques minutes plus tard, au moment de payer le repas, le client a haussé le ton, en se plaignant d'avoir découvert des poils humains. Les serveurs ont alors inspecté les plats et découvert «des poils dans le biryani, les kebabs et le pain naan». Après s'être excusé et avoir proposé d'apporter une autre assiette, le manager s'est retrouvé face à la fureur de l'homme, qui a exigé d'être remboursé.

TRAHI PAR LES IMAGES

Soupçonnant quelque chose de louche, le staff a alors décidé d'aller consulter les images de vidéo-surveillance. On y voit le client incriminé mettre les mains dans son short pour s'arracher les poils et les déposer dans ses plats.

Le manager a confronté l'indélicat au sujet de sa grotesque mise en scène, durant une altercation de dix minutes. Après avoir copieusement insulté le personnel du restaurant, les deux clients ont finalement lâché l'équivalent de 22 euros, avant de tourner les talons.

Le patron a signalé l'incident aux agents de police qui tentent d'identifier l'individu. Les commerçants aux alentours craignent de subir la même mésaventure.