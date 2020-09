Explosion à Beyrouth : un mois après, un potentiel survivant sous les décombres

Le gouverneur de la capitale libanaise déclare que des battements de cœur ont été détectés sous les décombres du port de Beyrouth, et qu’un ou deux corps seraient concernés.

La nouvelle semble inespérée quand on sait que l’explosion a eu lieu il y a déjà un mois. Mais des scanners thermiques ont bien révélé des battements de cœur sous les tonnes de gravats. Dès mercredi, c’est un chien renifleur qui avait été utilisé autour d’un bâtiment effondré. Puis un pompier libanais avait confirmé des pulsations cardiaques d’au moins une personne, deux mètres sous les décombres.

Workers keeping a glimmer of hope alive for #Beirut and continue digging for a possible survivor a month after the #BeirutBlast. #نبض_بيروت pic.twitter.com/jPUnvJ9uZU

— Nazih Osseiran (@NazihOsseiran) September 4, 2020