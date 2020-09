Coronavirus : contaminée, une professeure meurt en plein cours sur Zoom

Positive au Covid-19, une professeure de l’université de Buenos Aires, en Argentine, est morte, ce mercredi 2 septembre, alors qu’elle donnait un cours en ligne via la plateforme Zoom depuis son domicile.

Voyant qu’elle ne se sentait pas bien, les étudiants lui ont demandé son adresse afin de prévenir les secours, mais Paola De Simone s'est effondrée avant de pouvoir leur répondre, rapporte le journal local Clarin. Son mari, médecin de profession, a découvert son corps sans vie le soir en rentrant du travail.

A 46-year-old university professor with coronavirus died while teaching a virtual class, Argentina





Paola de Simone, died while teaching a virtual class, the minutes before her blackout were recorded and it was her students who tried to help her pic.twitter.com/QaHK6cNij9

