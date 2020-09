Plusieurs bateaux coulent lors d’un rassemblement pro-Trump

Un rassemblement victime de son succès. Plusieurs bateaux rassemblés en soutien à Donald Trump ont coulé sur le lac Travis (Texas) à cause des vagues provoquées par les nombreux navires.

Le bureau du sheriff du comté de Travis «a répondu à plusieurs appels impliquant des bateaux en détresse pendant le défilé en faveur de Trump sur le Lac Travis».

Selon la porte-parole du bureau du sheriff, Kristen Dark, aucune preuve d'un acte suspect n'a été relevée. Aucune blessure ou intervention d'urgence médicale n'a été recensée lors de ce défilé sur le Lac Travis, situé au nord-ouest d'Austin. «Certains prenaient l'eau, d'autres étaient à l'arrêt, d'autres encore chaviraient, c'était toutes sortes de choses», a déclaré Kristen Dark.

TCSO responded to multiple calls involving boats in distress during the Trump parade on Lake Travis. Several boats did sink.

— Travis County SO (@TravisCoSheriff) September 5, 2020