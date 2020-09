13 sarcophages vieux de 2.500 ans découverts en Egypte

Une nouvelle découverte archéologique importante en Egypte. 13 sarcophages vieux de 2.500 ans ont été découverts par une équipe d'archéologues dans la nécropole de Saqqarah, à quelques kilomètres au sud du Caire.

Ce qui impressionne le ministère égyptien du Tourisme et des antiquités, c'est la qualité de conservation de ces sarcophages. Dans un communiqué annonçant la découverte ce 7 septembre, ils ajoutent qu'ils sont restés fermés pendant ces nombreux siècles. Preuve de leur bon état, la présence de certaines couleurs, qui ont tendance à disparaître en temps normal.

Et les découvertes pourraient continuer. En effet, trois autres emplacements contenant potentiellement d'autres sarcophages ont été détectés par les équipes. Une opportunité sur laquelle le ministère du Tourisme et des antiquités compte surfer pour attirer des visiteurs. En effet, une vidéo promotionnelle a déjà été mise en ligne, et d'autres sont prévues pour les prochains jours. Une manière de pouvoir relancer le tourisme dans un futur proche alors que la crise du coronavirus n'est pas tout à fait terminée.

شعور لا يقارن كلما تشهد كشف اثري جديد،



انتظروا الاعلان عن كشف اثري جديد بسقارة، شكرا لزملائي بالوزارة.



An indescribable feeling when you witness a new archeological discovery.



Stay tuned for the announcement of a new discovery in Saqqara



Thank you to my colleagues in the ministry pic.twitter.com/RpgK6TmREo

— Khaled El-Enany (@KhaledElEnany6) September 6, 2020