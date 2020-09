Californie : comment une fête pour révéler le sexe d'un bébé a entraîné un incendie

Une mode qui peut s'avérer dangereuse. Alors que les fêtes pour révéler le sexe des enfants sont très tendances, notamment aux Etats-Unis, l'une d'elles a engendré un incendie de grande ampleur près de Los Angeles (Californie).

Pour annoncer le genre de leur bébé à naître, les parents ont utilisé des engins pyrotechniques dans la matinée du 5 septembre. La situation a rapidement dégénéré, et l'intervention des pompiers n'a pas empêché l'incendie de se propager rapidement dans les environs. La ville de Yucapai a été partiellement évacuée, alors que plus de 3.000 hectares sont déjà partis en fumée ce 8 septembre.

Les autorités ont déclaré le 7 septembre n'avoir pu contrôler que 7% de l'incendie, qui continue donc de brûler. Aucun blessé n'a cependant été rapporté jusqu'à présent. Des poursuites pourraient être engagées contre la famille à l'origine de l'incendie, une fois que celui-ci sera éteint.

#ElDoradoFire - Day 3: #SBCoFD Captain Don Whitesell and his crew battled a wall of flames overnight saving Oak Tree Village in Oak Glen. Working on 3 hours of sleep in the previous 40 hours, crews protected residents, businesses and a petting zoo. @SanBernardinoNF @CALFIREBDU pic.twitter.com/cP8ubgslXA

— SB County Fire (@SBCOUNTYFIRE) September 7, 2020