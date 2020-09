Coronavirus : Un bébé ne porte pas de masque dans l’avion, le vol est annulé

Une famille a été débarquée d'un avion de la compagnie aérienne WestJet, mercredi 8 septembre. En cause ? Leur bébé de 19 mois ne portait pas de masque dans l'appareil.

Alors que la famille se trouvait à bord de l'avion qui reliait Calgary à Toronto (Canada), une hôtesse de l'air est venue signaler aux parents d'une fille de 2 ans et d'un bébé de 19 mois, la nécessité de leur faire porter un masque.

La fillette a accepté sans problème mais le bambin s'est, lui, mis à hurler. «Pendant tout ce temps, l'hôtesse nous regardait par-dessus son épaule. Ma femme a dit : 'Donnez-moi juste un instant', car elle n'avait encore jamais mis un masque à un si petit enfant. C'est alors que ma fille a logiquement commencé à paniquer», a raconté le père de famille à Global News.

La tension s'est alors accentuée lorsque l'hôtesse de l'air s'est montrée de plus en plus pressante. «Je vous le demande pour la dernière fois parce que la prochaine fois, ce sera la police qui viendra ici et ils vous arrêteront et vous partirez avec votre enfant», aurait-elle lancé selon le père du bébé.

Le vol annulé

La police est alors alertée des faits et toute la famille a été débarquée de l'avion. Face à cette situation, WestJet a décidé d'annuler le vol entier. «Certains nous en voulaient d'être à l'origine de tout ça mais d'autres nous soutenaient», a souligné la famille. Cette dernière reste dans l'incompréhension, le port du masque étant obligatoire au Canada seulement pour les personnes âgées de plus de 2 ans.

La compagnie aérienne a, de son côté, précisé que «des passagers ont choisi de ne pas se conformer aux directives canadiennes concernant le port de masque à bord de l'avion». Aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de la famille canadienne.