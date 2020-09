La police intervient pour capturer un alligator… gonflable

En Floride, les appels à la police pour alerter de la présence d’alligators sont communs. Mais ce mercredi 9 septembre, l’intervention ne s’est pas déroulée comme prévu.

Les policiers du comté de Polk intervenaient dans un hangar de stockage où avait été signalée la présence d’un reptile.

Sur place, pas d’animal menaçant à affronter mais un alligator gonflable plus vrai que nature. «L’adjoint Trexler a été appelé à propos d’un alligator dans un hangar de stockage. Il est venu… Il a vu… Il a vaincu la bête», a commenté avec humour le bureau du shérif.

Deputy Trexler went to a call about an alligator in a storage shed. He came…he saw…he conquered the beast. He even knocked the wind out of it. Literally. The gator turned out to be a pool floatie. #PCSO#Crikey#TheGatorHunter#TuneInNextTimeWhenHeWrestlesAPoolNoodle pic.twitter.com/5ZXRnG3tBW

— Polk County Sheriff (@PolkCoSheriff) September 9, 2020