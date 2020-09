Elizabeth II déchoit Harvey Weinstein de son titre de Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique

L'information a fait l'objet d'un discret communiqué paru dans The Gazette, l'équivalent britannique de notre Journal Officiel. La reine d'Angleterre, Elizabeth II, a déchu l'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein, jugé coupable de viol et d'agression sexuelle, de son titre de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique.

Il lui avait été remis en 2004, lorsque l'Américain était au sommet de sa carrière. A l'époque il avait déjà à son actif des films cultes tels que «Pulp fiction», «Reservoir Dogs» ou encore «Will Hunting».

Depuis, le nom d'Harvey Weinstein est surtout associé au mouvement #MeToo, destiné à dénoncer les violences sexuelles dans l'industrie du cinéma et dans la société en général. D'une ampleur internationale, cette mobilisation a commencé en octobre 2017, lorsqu'une douzaine de femmes ont accusé le producteur de harcèlement sexuel, agression sexuelle ou viol.

Leur initiative a libéré la parole sur les violences sexuelles et entraîné une série d'accusations du même ordre, notamment envers des personnalités publiques, partout dans le monde. Plus de deux ans après le début du mouvement #MeToo, le 11 mars 2020, Harvey Weinstein a finalement été condamné à 23 ans de prison, reconnu coupable d'une agression sexuelle et d'un viol.

Le titre de Commandeur de l'ordre de l'Empire Britannique a pour vocation de récompenser ceux qui ont apporté «une contribution importante dans un domaine». Il suppose également de ne pas être «reconnu coupable d'un crime» et d'agir comme «un bon citoyen et un modèle». Des conditions qu'Harvey Weinstein ne remplit définitivement pas.