Kate Winslet regrette amèrement d'avoir travaillé avec Roman Polanski et Woody Allen

L’actrice Kate Winslet a fait savoir qu’elle regrettait aujourd'hui profondément avoir tourné un jour sous la direction des réalisateurs Woody Allen et Roman Polanski.

Pour (sinistre) mémoire, Roman Polanski a été visé par plusieurs accusations de viols et agressions sexuelles. Il est aussi poursuivi depuis 1977 par la justice américaine pour avoir eu des relations sexuelles illégales avec Samantha Geimer, alors âgée de 13 ans. Quant à Woody Allen, sa fille adoptive Dylan Farrow l’accuse d’avoir abusé d'elle quand elle avait 7 ans.

«Je n’arrive pas à croire que ces hommes aient été tenus en si haute estime, aussi longtemps et aussi largement dans l’industrie du cinéma. C’est vraiment honteux», déclare haut et fort ce mois-ci Kate Winslet dans Vanity Fair.

Si au moment de la sortie en salle de Wonder Wheel ,mis en scène par Woody Allen en 2017 (Carnage de Roman Polanski avait été réalisé en 2011), elle s’était dite heureuse d’avoir eu « ces expériences professionnelles extraordinaires », l’actrice de 44 ans semble avoir radicalement changé d’avis et tient à le faire savoir pour « donner un bon exemple aux jeunes femmes.»

After acting for nearly two thirds of her life, Kate Winslet is reevaluating her career choices in an exclusive interview with V.F.: “What the fuck was I doing working with Woody Allen and Roman Polanski?” https://t.co/Imqo89vIUk

— VANITY FAIR (@VanityFair) September 10, 2020