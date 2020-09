DIRECT - Coronavirus : résultats cliniques positifs pour un médicament japonais

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. L'Europe aborde un moment décisif dans la lutte contre le Covid-19, a averti l'OMS. Cette deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 31.416 morts.

> La France a enregistré 10.008 nouveaux cas en 24 heures

> De nouvelles mesures restrictives sont annoncées dans plusieurs villes (Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice...)

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises

08h14

Le groupe nippon Fujifilm a annoncé mercredi que son médicament Avigan, déjà autorisé pour des formes de grippe sévère, avait permis une réduction "statistiquement significative" du temps de guérison de patients atteints du nouveau coronavirus.

Sur 156 patients inclus dans un essai clinique de phase III mené au Japon, la durée médiane de convalescence a été de 11,9 jours pour ceux traités avec Avigan et de 14,7 jours pour ceux du groupe placebo, a détaillé le groupe dans un communiqué. La fin de convalescence dans l'essai était définie comme le moment où le coronavirus n'était plus détecté via des tests PCR, assorti d'une baisse des symptômes (niveaux de température, de saturation en oxygène, imagerie pulmonaire).

01h24

Au placard les costumes de princesse, les déguisements de Batman et masques de Donald Trump : les autorités sanitaires ont cette année appelé les Américains à renoncer aux très traditionnelles célébrations d'Halloween et à rester sagement chez eux pour conjurer le spectre du coronavirus.

Le soir du 31 octobre, des millions d'enfants américains ont pour coutume de revêtir des tenues plus ou moins effrayantes et de faire du porte à porte pour réclamer aux riverains des confiseries, en lançant la phrase magique : "trick or treat" ("un bonbon ou un sort"). La pandémie de Covid-19 bouleversera Halloween cette année. "De nombreuses activités traditionnelles d'Halloween peuvent présenter un grand risque de propagation des virus", soulignent les Centres de prévention et lutte contre les maladies (CDC) dans un communiqué.

00h39

En une semaine, 16 décès dus au coronavirus ont été enregistrés en Guadeloupe, a indiqué la préfecture mardi, un nombre record depuis le début de l'épidémie, portant à 42 le nombre total de morts dans l'archipel.