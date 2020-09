L’ancien patron de l’agence Elite accusé de viols sur des mannequins

Elle est appuyée par deux anciens mannequins. La journaliste britannique Lisa Brinkworth a porté plainte pour agression sexuelle, lundi dernier, contre l’ancien président de la branche européenne d’Elite Models, l’une des plus grandes agences de mannequin au monde.

Gérald Marie a occupé ce poste durant 25 ans, a rapporté le Sunday Times. Selon le média britannique, les faits remontent aux années 1980, 1990. Carré Otis –ex-épouse de Mickey Rourke-, est l’une des deux mannequins qui ont également porté plainte pour viols et viol sur mineur au tribunal de Paris.

Lisa Brinkworth accuse Gérald Marie de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle était sous couverture comme mannequin pour une enquête sur les pressions sexuelles subies dans l’industrie de la mode, en 1998. Pour la journaliste, la «mode attend depuis longtemps son #MeToo».

Sa plainte comporte également les témoignages de trois anciennes mannequins dont Jill Dodd et Carre Sutton. La seconde était mineure au moment de son agression par l’ancien dirigeant d’Elite Models.

Sur Instagram, Carré Otis a partagé pour expliquer que «plusieurs âmes courageuses» avaient travaillé ensemble ces «derniers mois, afin d’apporter la vérité et la justice». Celle qui a confié avoir agi en tant que mère de ses deux filles, âgées de 12 et 13 ans, a également fait part de sa «gratitude à (ses) sœurs qui ont retrouvé leur cœur de lion, leurs jambes de guerrières et se sont tenues avec moi dans les coulisses pour combattre une force très sombre».

Contacté par le Sunday Times, Gérald Marie a nié les accusations.