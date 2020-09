Pourquoi les vidéos d’animaux mignons sont bonnes pour la santé

Une bonne méthode de relaxation. Regarder des vidéos d'animaux mignons réduirait le stress et l'anxiété, selon une étude de l'université de Leeds, au Royaume-Uni, conduite en partenariat avec l'office de tourisme de l'Etat d'Australie-Occidentale.

En décembre 2019, 19 personnes ont été invitées à regarder pendant 30 minutes un montage d'images et de vidéos d'animaux, tous plus adorables les uns que les autres : des chatons, des chiots, des bébés gorilles, et également des quokkas, des petits marsupiaux vivant en Australie présentés comme «les animaux les plus heureux du monde» pour le sourire qui barre constamment leur visage.

Parmi ces 19 personnes, 15 étaient des étudiants qui devaient passer un examen 90 minutes après l'expérience, donc particulièrement anxieux. Les 4 autres étaient des employés travaillant dans le secteur du soutien scolaire et se sentant stressés par leur travail.

«Durant la séance, la fréquence cardiaque et la tension artérielle sont tombées chez tous les individus à un niveau considéré comme sain et révélateur d'un stress ou d'une anxiété limités», explique dans un communiqué Andrea Utley, professeure associée à l'université de Leeds ayant participé à l'étude. Chez tous les participants, le rythme cardiaque a diminué après le visionnage de la vidéo de 30 minutes, la baisse s'élevant en moyenne à près de 7 %. Elle a atteint entre 15 et 18 % pour la pression artérielle.

Quant à l'anxiété, mesurée grâce à un questionnaire de psychologie, elle a chuté chez les participants de 35 % en moyenne. Elle s'est même réduite de 50% chez certains. «Avec des résultats aussi solides, nous allons déployer cette méthode de relaxation dans d'autres départements (de l'université) afin que davantage d'étudiants puissent se déstresser avant leurs examens», indique Andrea Utley.