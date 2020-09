Mars : des poches d’eau salée découvertes sous le pôle sud

Ils en avaient la conviction, c'est désormais une certitude. Selon des scientifiques italiens, des poches d'eau salée, voire un ou plusieurs lacs tout entiers, se trouveraient bien sous le pôle sud de la planète mars.

Une première annonce avait été faite en ce sens en juillet 2018. Elle vient tout juste d'être confirmée, deux ans plus tard, à la mi-septembre 2020.

Après avoir préalablement identifié il y a deux ans une grosse tâche blanche, des chercheurs italiens assurent qu'il s'agirait en fait, selon eux, d'un lac d'eau salé.

D'une longueur de 20 km de large pour une épaisseur d'un mètre environ, il serait situé sous le pôle sud de la planète rouge. Une découverte qui, estiment les scientifiques, pourrait même être annonciatrice de plusieurs étendues liquides présentes dans le sous-sol martien.

Under the south pole of Mars there is a complex system of liquid ponds around the bigger lake area that was detected in 2018. This underground lake region probably contains salty brines. Lauro, Pettinelli, et al.: https://t.co/PE3X2UMoPE pic.twitter.com/1RSTrtix2u

— Nature Astronomy (@NatureAstronomy) September 28, 2020