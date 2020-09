Pourquoi la station spatiale internationale a dû dévier de sa trajectoire

C'est la troisième fois cette année. La Station spatiale internationale (ISS) a été contrainte de dévier de sa trajectoire, mardi 22 septembre, pour éviter une collision avec un débris d'une ancienne fusée japonaise.

Au moment de la manoeuvre, les membres de l'équipage, deux Russes et un Américain, ont rejoint la partie russe de l'ISS pour être plus proches de la capsule Soyouz en cas d'évacuation en urgence. Ce qui n'a finalement pas été nécessaire.

The @Space_Station has maneuvered 3 times in 2020 to avoid debris. In the last 2 weeks, there have been 3 high concern potential conjunctions. Debris is getting worse! Time for Congress to provide @CommerceGov with the $15 mil requested by @POTUS for the Office of Space Commerce.

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 22, 2020