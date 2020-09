Un homme en culotte et soutien-gorge tue son plan d'un soir à la machette

Le rendez-vous coquin s'est terminé en un véritable bain de sang. Juan Alonso, un habitant du Bronx, à New York (Etats-Unis), a tué à la machette un homme rencontré sur une application de rencontres. Au moment des faits, dimanche 27 septembre, le meurtrier présumé portait un soutien-gorge, une culotte ainsi qu'une robe.

Selon les informations rapportées par les médias locaux, si les raisons du crime restaient encore à établir deux jours après le drame, l'hypothèse de la dispute qui aurait dégénéré - sur fond de désaccord sur les pratiques sexuelles à consommer entre les partenaires - était la piste privilégiée.

Man wearing bra and panties kills Grindr date with machete in the Bronx: NYPD https://t.co/Txrk5p5p7h pic.twitter.com/LPhuRMHyPs

— New York Post (@nypost) September 29, 2020