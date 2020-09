Débat Trump-Biden : des réactions critiques à l'égard des candidats

Inquiétude pour la démocratie, lassitude et agacement. Le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden aura été particulièrement scruté, et n'a pas été loué pour sa qualité.

En effet, les deux hommes se sont copieusement insultés et interrompus tout au long de l'événement. Un comportement qui n'a pas manqué d'être critiqué sur les réseaux sociaux. «C'est triste. C'est juste du divertissement. Ce n'est pas pour éduquer les électeurs. Ce n'est pas pour responsabiliser les candidats», regrette l'un d'entre eux. Plus ironiques, certains espèrent une fin rapide au débat : «quelqu'un a une information concernant l'astéroïde qui se dirige vers la Terre ? Je demande juste».

Du côté des médias, la consternation est la même. «Un débat absolument horrible», titre par exemple CNN. La chaîne conservatrice Fox News compare quant à elle le duel à «une bagarre de bar, un concours de cris télévisé, un match d'insultes fatiguant». Le média en ligne Axios explique que ce débat n'est finalement qu'un miroir de l'état du pays ces dernières années : «tout le monde parle. Personne n'écoute. Rien n'est appris. C'est le bazar».

Sans surprise, les démocrates ont largement critiqué les interruptions incessantes de Donald Trump. La colistière de Joe Biden, Kamala Harris, a ainsi dépeint le président américain comme «une brute». Reconnaissant le caractère pour le moins violent du débat, elle a expliqué avoir «beaucoup pensé aux gens à travers le monde qui regardaient». Chez les républicains, le ton est plus confiant. La présidente du parti, Ronna McDaniel, estime ainsi que Donald Trump a fait une «confiante, dominante et convaincante démonstration pour sa réélection».

Le prochain débat aura lieu le 15 octobre prochain à Miami. La forme sera légèrement différente, puisque des électeurs pourront directement poser leurs questions aux candidats. Une formule bien maîtrisée par Joe Biden, qui a souvent réalisé cet exercice pendant la primaire démocrate. Donald Trump, d'un autre côté, s'était montré moins à l'aise sur ce type de prestation lorsqu'il y a été confronté sur ABC le 15 septembre dernier.