Le premier homme guéri du VIH meurt d'un cancer

Il était entré dans l'Histoire médicale en 2008, lorsqu'il avait été déclaré guéri du VIH. Timothy Ray Brown, surnommé «le patient de Berlin», est décédé des suites d'un cancer, a annoncé ce mercredi l'Association Internationale du SIDA (IAS).

Il se battait contre une léucémie depuis plusieurs mois, et recevait des soins dans sa maison de Palm Springs, en Californie. Au nom de tous ses membres... l'IAS envoie ses condoléances au partenaire de Timothy, Tim, ainsi qu'à sa famille et à ses amis, a déclaré la présidente de l'IAS, Adeeba Kamarulzaman. Nous devons à imothy et à son médecin, Gero Hutter, une immense gratitude pour avoir ouvert la port aux scientifiques qui leur permet d'explorer le concept selon lequel la guérison du VIH est possible.»

Timothy Brown avait été diagnostiqué comme porteur du VIH alors qu'il était étudiant à Berlin, en 1995. Il s'était vu diagnostiquer une leucémie près de 10 ans plus tard, ce qui jouera un rôle dans son traitement contre le VIH.

Son médecin de l'Université libre de Berlin a en effet décidé de traiter sa leucémie en transplantant une cellule depuis un donneur porteur du rare mutation génétique qui lui assurait une immunité contre le VIH.

Après deux opérations délicates, Timothy Brown avait été déclaré comme guéri du VIH. Il avait ensuite attendu deux ans pour renre publique cette prouesse scientifique, en 2010. «Je suis la preuve vivante qu'il pourrait y avoir un remède contre le SIDA, avait-il déclaré en 2012 à l'AFP.

