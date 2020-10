Torture : des prisonniers contraints d'écouter «baby shark» pendant des heures

Une torture insoutenable. Des prisonniers amércains ont été contraints par deux gardiens de prison d'écouter le célèbre tube pour enfants «Baby shark» pendant plusieurs heures.

C'est une «punition cruelle et inhumaine» a jugé le procureur du district d'Oklahoma David Prater. L'affaire a été renvoyée et les deux tortionnaires encourent chacun une amende de 1000 dollars ainsi qu'une peine de prison d'1 an.

Les agents mis en cause, qui ont depuis démissionné de leur fonction tout comme leur supérieur, ont isolé, entre novembre et décembre 2019, à plusieurs reprises des prisonniers pour leur faire écouter le morceau destiné aux plus jeunes.

La justice américaine a ainsi cité l'exemple d'un homme conduit le 23 novembre 2019 au 8e étage de la prison dans une salle normalement dédiée aux visites des avocats. Menotté, forcé de rester debout pendant une heure et demi, l'homme a été obligé d'écouter «baby shark» sans dire en mot avant de retourner dans sa cellule.

Les deux agents pénitentiers ont justifié leur méthode de punition par le fait que, selon eux, les mesures disciplinaires mises en place au centre de détention n'étaient pas suffisantes.