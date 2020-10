Le Prince William crée un prix pour trouver des solutions à la crise climatique

«Le prix environnemental mondial le plus prestigieux de l'histoire». C'est ainsi que le prix Earthshot, tout juste lancé par le Prince William, se définit. Il a pour but de récompenser des initiatives visant à lutter contre la crise climatique mondiale, avec une dotation d'environ 55 millions d'euros à la clé.

«Nous devons trouver des solutions pour pouvoir vivre nos vies et profiter de nos vies, et ne pas se sentir coupable et mal à propos de certaines choses que nous faisons», a expliqué le prince William dans une interview sur BBC Radio 4. Le but du prix est donc de financer certaines solutions technologiques qui pourront permettre de «réparer et de s'attaquer à certains des défis environnementaux les plus importants du monde».

Les thèmes principaux sont au nombre de cinq : restaurer la nature, assainir l'air, raviver les océans, bâtir un monde sans déchets et restaurer le climat. Pour cela, le prix a reçu le soutien de plusieurs personnalités, d'entreprises et d'organisations, parmi lesquelles Greenpeace, WWF, National Geographic ou encore l'Exposition Universelle de Dubaï.

En tout, le prix Earthshot ambitionne de trouver 50 solutions pour répondre aux urgences d'ici à 2030. L'ouverture des candidatures des différents projets devrait débuter en novembre prochain, pour une remise de récompense à l'automne 2021 à Londres. De militants à pays en passant par des ONG et des entreprises, la liste des personnes pouvant concourir est très large. De quoi mettre un peu plus en avant la bataille pour le climat, quelque peu éclipsée par la crise sanitaire causée par le coronavirus.