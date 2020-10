Au Bangladesh, les violeurs pourront être condamnés à mort

Pour la seule année 2020, au moins 1.000 viols ont été enregistrés au Bangladesh. Plusieurs agressions sexuelles ayant eu lieu récemment ont suscité une indignation sans précédent dans le pays, au point que le gouvernement a décidé de punir le viol de la peine de mort.

Les militants des droits des femmes dénoncent une culture de l'impunité pour les auteurs de violences sexuelles. Ils affirment que les chiffres, déjà alarmants, ne reflètent pas réellement l'ampleur du phénomène car de nombreuses victimes ne portent jamais plainte ou n'obtiennent pas justice.

