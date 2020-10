Brexit : la France pourrait gagner 150 milliards d'euros avec le départ du Royaume-Uni

Un départ et un gros chèque ? Lorsque le Royaume-Uni quittera une fois pour toutes l'Union européenne le 31 décembre prochain, cela entraînera en tout cas un massif rapatriement d'actifs détenus par des groupes français outre-Manche, estimés à quelque 150 milliards d'euros.

Le chiffre n'a pas été annoncé par n'importe qui, puisque c'est François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui l'a indiqué en fin de semaine dernière, en clôture du forum de Paris Europlace, organisme de représentation de la place financière française.

Ce montant comprend le rapatriement «d'actifs de groupes français en provenance de leurs succursales au Royaume-Uni» et ceux de 43 entités autorisées «à assurer la continuité de leurs activités en France», a détaillé François Villeroy de Galhau.

He added that some U.K. investment companies have also applied to market watchdog ACPR to register in France https://t.co/c8ICYu8loe

— Forbes Europe (@ForbesEurope) October 13, 2020