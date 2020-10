Coronavirus : un influenceur de 33 ans qui ne croyait pas au Covid-19 en meurt

Dmitriy Stuzhuk, un influenceur ukrainien de 33 ans spécialisé dans le fitness, a récemment succombé au coronavirus, après avoir pourtant nié son existence.

Il y a trois jours, il partageait une photo sur son compte Instagram, suivi par plus d'un million de personnes, un selfie avec un respirateur sur le visage depuis son lit d'hôpital, et en disait plus sur sa maladie.

«J'étais de ceux qui pensaient que le Covid-19 n'existait pas... jusqu'à ce que je tombe malade», admet-il dans cette publication. «LE COVID-19 N'EST PAS UNE MALADIE ÉPHÉMÈRE ! Et elle est lourde.» En voyage en Turquie, il dit s'être réveillé en pleine nuit avec le cou gonflé et des difficultés à respirer, ainsi que des douleurs à l'estomac. Il a commencé à tousser le lendemain. De retour en Ukraine, il est allé se faire dépister pour le coronavirus, et le test s'est avéré positif.

Il a été hospitalisé et raconte avoir été choqué de l'état du système de santé en Ukraine. «L'hôpital était rempli de gens, certains d'entre eux étaient traités dans les couloirs», affirme-t-il. Après huit jours, il a décidé de retourner chez lui pour suivre son traitement, l'établissement lui ayant fourni un appareil à oxygène.

Des complications cardiaques

Mais son état s'est vite détérioré. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital, le virus ayant provoqué des complications cardiaques selon son ex-femme, Sofia Stuzhuk, elle aussi influenceuse. «Dima (Dmitriy) a des problèmes avec son système cardiovasculaire (...) Son cœur ne fait pas face», a-t-elle expliqué à ses quelque 5 millions de followers sur Instagram.

«Son état est extrêmement grave. Personne ne peut rien faire pour ça. J'ai fait tout mon possible pour que le père de mes trois enfants vive. Mais plus rien ne dépend de moi maintenant», a-t-elle confié.

Quelques heures plus tard, elle annonçait le décès de celui duquel elle s'était séparé il y a six mois mais avec qui elle était aujourd'hui de nouveau en bons termes. «Dima n'est plus avec nous. Son cœur n'a pas pu supporter», a-t-elle écrit en commentaire d'une photo où on les voit tous les deux avec leurs trois enfants, dont le plus jeune a seulement neuf mois.