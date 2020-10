Coronavirus : l'Irlande et le Pays de Galles reconfinent

L'Irlande et le Pays de Galles vont devenir cette semaine les premiers territoires en Europe à reconfiner leurs populations, face à la seconde vague de la pandémie de coronavirus qui frappe le Vieux Continent.

Après des reconfinements nationaux au Liban en août, ou en Israël en septembre et octobre, et d'autres locaux ces derniers mois en Chine, en Inde, en Allemagne ou encore en Australie, l'Irlande va être le premier pays européen à reconfiner l'ensemble de sa population, à partir de la nuit de mercredi à jeudi. La mesure est prévue pour durer six semaines, a annoncé tard lundi le Premier ministre irlandais Micheal Martin lors d'une allocution télévisée.

«On demande à tout le monde dans le pays de rester chez soi», a lancé le dirigeant centriste, précisant que seules les personnes ayant un emploi jugé essentiel auront «l'autorisation de se déplacer pour aller travailler». Les Irlandais pourront tout de même sortir de chez eux pour faire de l'exercice, mais seulement dans un rayon de cinq kilomètres autour de leur lieu de résidence.

L'ensemble des commerces non-essentiels devront fermer, et les bars et les restaurants ne pourront servir que de la nourriture à emporter. Les écoles et les crèches resteront ouvertes «car nous ne pouvons pas nous permettre, et ne permettrons pas, que l'avenir de nos enfants et de nos jeunes soit une autre victime de cette maladie», a déclaré Micheal Martin.

«Si nous unissons nos efforts pendant les six prochaines semaines, nous aurons l'occasion de célébrer Noël correctement», a-t-il assuré. L'objectif est d'aplanir les courbes épidémiques d'ici au 1er décembre, alors que le nombre de patients malades du Covid-19 a plus que doublé en Irlande au cours des deux dernières semaines.

Deux semaines de reconfinement au Pays de Galles

Plus tôt lundi, c'est le Pays de Galles qui a annoncé un reconfinement de son territoire. Une mesure qui entrera en vigueur vendredi, à 18h heure locale (19h en France), pour deux semaines. Les quelque trois millions d'habitants de cette province britannique seront appelés à «rester à la maison», a expliqué le Premier ministre gallois Mark Drakeford.

Tous les commerces non-essentiels devront fermer, tout comme les bars, les restaurants, les lieux de culte, les gymnases ou encore les bibliothèques. Les enfants de primaire et de certaines classes du secondaire pourront cependant continuer à aller à l'école. Il sera également possible de sortir de chez soi pour faire de l'exercice. Seuls les travailleurs essentiels ou ceux qui ne peuvent pas télétravailler pourront se rendre sur leur lieu de travail.

«Malheureusement», en l'absence de vaccin pour l'instant, une telle mesure représente «notre meilleure chance de regagner le contrôle sur le virus et éviter un confinement plus long, qui ferait plus de dégâts», a plaidé Mark Drakeford, affirmant que les unités de soins intensifs étaient actuellement «déjà pleines». Le Pays de Galles a fait état lundi de 620 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, après 950 dimanche, contre environ 400 par jour au début du mois.

Pour motiver sa décision de reconfiner, le dirigeant travailliste Mark Drakeford a dit s'appuyer sur les recommandations du comité scientifique conseillant le gouvernement britannique sur le coronavirus. Celui-ci préconise depuis septembre un court reconfinement, de deux à trois semaines, de l'ensemble du Royaume-Uni, pays d'Europe le plus endeuillé par le Covid-19 (plus de 43.000 morts). Une mesure dont ne veut pas Boris Johnson, en raison de son potentiel impact économique, ce qui suscite la colère de l'opposition.