Election américaine : 10 anecdotes à connaître sur Joe Biden

Il pourrait devenir l'un des hommes les plus puissants du monde. En novembre, Joe Biden découvrira s'il a réussi à convaincre les électeurs américains de l'élire président des Etats-Unis. Pour y parvenir, il a notamment utilisé la carte de la proximité avec les électeurs, jouant sur les dizaines d'anecdotes tragiques et heureuses de sa d'ores et déjà longue vie.

Il est bègue

L'ancien vice-président américain n'a jamais caché avoir souffert d'un handicap de la parole. Depuis son plus jeune âge en effet, Joe Biden est bègue. Il a plusieurs fois raconté comment il avait réussi à dépasser ce problème, sans passer par une thérapie. Il passait plusieurs heures devant le miroir à réciter des poèmes d'auteurs irlandais (il est lui-même d'origine irlandaise, ndlr), pour réussir à s'exprimer plus facilement. Avec l'âge et le stress de la campagne, son bégaiement est en partie revenu, donnant lieu à des discours moins envolés et engendrant des critiques sur son âge.

Il a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture

Il s'agit peut-être de l'événement le plus marquant de la vie de Joe Biden. Alors qu'il venait de gagner une élection sénatoriale, il a perdu sa femme Neilia et sa fille Naomi (à peine âgée d'un an) dans un accident de voiture. Beau et Hunter, ses deux autres enfants, ont été hospitalisés mais s'en sont sortis vivants. Refusant de se rendre à Washington à cette période, il a été investi sénateur dans la chambre d'hôpital de ses deux garçons. Pour leur garantir une vie presque normale, il faisait l'aller-retour tous les jours en train entre son Delaware et Washington D.C. pendant près de 30 ans. Il était devenu tellement connu dans les gares qu'il s'est lié d'amitié avec plusieurs conducteurs de trains, qui étaient parfois invités à des barbecues chez le politicien.

Son fils aîné est mort d'une tumeur au cerveau

La vie de Joe Biden est marquée par une série de tragédies. La dernière en date remonte à 2015, lorsque son fils Beau s'est éteint à l'âge de 46 ans. Procureur du Delaware et vétéran de la guerre du Vietnam, il était considéré comme le successeur politique de son père. Son décès a profondément marqué Joe Biden, alors vice-président des Etats-Unis. Lors du premier débat présidentiel avec Donald Trump en septembre 2020, il s'est d'ailleurs emporté pour le défendre et rappeler que son fils «n'était pas un loser», en référence à des propos rapportés du président sortant sur les militaires américains.

Il a échappé à la guerre du Vietnam

Comme Donald Trump, Joe Biden n'a pas participé à la guerre du Vietnam grâce à un certificat médical. Si le républicain y a échappé à cause d'une excroissance osseuse au talon (ce que ses opposants considèrent comme une fausse excuse), le démocrate sera réformé à cause de son asthme.

Il est accusé d'agression sexuelle

Le début de la campagne de Joe Biden pour la présidentielle de 2020 a été marqué par des accusations de plusieurs femmes. Certaines ont en effet parlé d'un comportement trop familier et tactile de la part du démocrate. Des faits pour lesquels le candidat s'est excusé. Mais en mars 2020, Tara Reade, une ancienne assistante du démocrate, a assuré que celui-ci l'avait agressé sexuellement en 1993. Une plainte a été déposée, mais Joe Biden nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés.

Il était contre l'avortement et contre le mariage gay

Si Joe Biden incarne un parti démocrate bien plus progressiste que par le passé, l'ancien vice-président n'a pas toujours été du côté des grandes avancées sociales américaines. Ainsi, Kamala Harris lui avait reproché de s'être opposé au «busing» dans les années 70, une loi qui favorisait la mixité sociale. De plus, lors d'un débat vice-présidentiel avec Sarah Palin en 2008, il était questionné sur le mariage gay. Il répondait alors : «Ni Barack Obama ni moi ne soutenons une redéfinition civile de ce qui constitue le mariage.» En 1974, il s'était également montré très critique de la décision de la Cour suprême, connue sous le nom de Roe v. Wade, qui avait abouti à la légalisation de l'avortement.

Il s'agit de sa troisième campagne présidentielle

Les ambitions présidentielles de Joe Biden ne sont pas nouvelles. En 1988 et en 2008, il avait déjà tenté de se présenter, mais sans réussir à l'emporter dans les primaires démocrates à cause de polémiques ou de l'arrivée sur la scène nationale de Barack Obama. À 77 ans, il vit donc sa troisième, et probable dernière, campagne présidentielle.

Il a été opéré au cerveau à deux reprises

À la fin des années 80, Joe Biden a été hospitalisé et opéré du cerveau à deux reprises pour des ruptures d'anévrisme. Il a également subi une embolie pulmonaire. Malgré cela, le médecin qui l'a opéré a assuré que sa santé n'était pas un risque pour le poste de président et que Joe Biden était «aussi vif qu'il l'était il y a trente ans».

Il ne boit pas d'alcool

Si Joe Biden a, comme tous les êtres humains, ses vices personnels, l'alcool et la cigarette n'en font pas partie. Le candidat ne consomme en effet aucun de ces produits. Il a expliqué que son père et son entourage l'avaient toujours prévenu des risques que pouvaient causer la consommation d'alcool, et c'est notamment ce qui explique ce rejet. Questionné sur le sujet en 2008, il avait répondu à un journaliste : «il y a assez d'alcooliques dans ma famille».

Il est accro à la crème glacée

Pas d'addiction à l'alcool et à la cigarette certes, mais un penchant prononcé pour la crème glacée. Il n'est en effet pas rare de voir Joe Biden se rendre dans des glaciers lorsqu'il est en campagne présidentielle. Plusieurs photos de lui avec des cônes à la main circulent sur Internet, au point que le présentateur star Jimmy Fallon lui en propose en pleine émission. Comme le rapporte le Huffington Post, une boutique de l'université de Cornell à New York a même créé un parfum au nom de l'ancien vice-président.