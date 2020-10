Les bébés avalent des millions de microplastiques chaque jour à cause des biberons

Les bébés ingurgitent des millions de microplastiques chaque jour, qui proviennent de leur biberon, selon une étude réalisée par des chercheurs du Trinity College de Dublin. Les conséquences de ces particules sur la santé des nouveaux nés sont encore inconnues.

Les scientifiques, dont l’étude a été publiée dans la revue Nature, ont étudié plusieurs modèles de biberons différents. Ils ont tout d’abord préparé un biberon de lait, selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé, avec de l’eau chauffée à 70 degrés. À l’issue de cette expérience, les chercheurs ont constaté qu’en fonction des modèles de biberons, jusqu’à 16 millions de microplastiques par litre étaient libérés à l’intérieur.

Ils ont ensuite procédé à la même expérience, mais avec différentes températures. Ils en ont donc conclu que plus l’eau était chaude, plus les microplastiques se libéraient à l’intérieur des biberons. En effet, avec une eau chauffée à 95 degrés, la quantité de particules peut monter jusqu’à 55 millions, et baisse à 500.000 avec une eau à 25 degrés.

Pas de panique cependant, les scientifiques appellent à la mesure : «la dernière chose que nous voulons est d’alarmer excessivement les parents, d’autant plus que nous n’avons pas suffisamment d’informations sur les conséquences potentielles des microplastiques sur la santé des bébés», a affirmé l’un des auteurs de l’étude, John Boland, à l’AFP.

Des particules qui polluent l'environnement

Selon Olivier Jones, professeur à l’université de Melbourne, il est possible que «les particules passent simplement très vite à travers le corps». Les auteurs de l’étude ont toutefois émis des recommandations pour limiter la quantité de microplastiques : il est préférable de rincer les biberons trois fois avec de l’eau froide stérilisée, après la stérilisation. Ensuite, mieux vaux préparer la poudre de lait à part, dans un récipient qui n’est pas en plastique, puis verser le liquide refroidi dans le biberon. Éviter de faire chauffer de l’eau dans une bouilloire en plastique, car cela produira le même effet. Enfin, il est déconseillé de trop secouer le biberon, ainsi que le réchauffer au micro-onde.

Si aucune étude n’a pour le moment établi la dangerosité des microplastiques pour les enfants, des associations et ONG se sont déjà mobilisées et alerter sur les dangers de ses particules. Une étude de WWF avec l’Université de Newcastle en Australie publiée en juin 2019 atteste qu’en moyenne, un être humain ingère cinq grammes de plastique par semaine, sous forme de microparticules, soit l'équivalent d'une carte de crédit. C’est dans les bouteilles d’eau en plastique, la bière, les crustacés et le sel que l’on en retrouve en plus grand nombre.

Ces particules sont fortement décriées, car elles polluent notamment les océans. Selon les chercheurs australiens, 14 millions de tonnes de microplastiques issus des déchets plastiques jetés à la mer joncheraient les fonds marins, menaçant la vie des animaux et organismes qui y vivent.