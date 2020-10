L'équipage de l'ISS localise une fuite d'air grâce à un sachet de thé

Qui aurait cru que le salut de la Station spatiale internationale (ISS), véritable bijou de technologie, tiendrait à un petit sachet de thé ? Probablement personne, exceptés les membres de l'équipage, qui ont eu la brillante idée d'utiliser le petit objet pour trouver une fuite d'air qu'ils peinaient à localiser.

Le problème a été détecté à la fin du mois d'août. Les astronautes et cosmonautes de l'ISS avaient noté une chute régulière de la pression atmosphérique, indiquant une perte d'oxygène. Si l'équipage n'était pas en danger, il convenait malgré tout de ne pas laisser la situation s'aggraver.

ISS crew sealed the airleak using temporary means available at the station.





Currently, Chief Operating Control Group together with the @Space_Station crew is working out a program of operations to permanently seal the leak location. pic.twitter.com/WC0YyoqgKd

