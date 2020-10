Climat : toujours pas de glace en mer Arctique, un record inquiétant

Pour la première fois depuis que ces données ont commencé à être enregistrées, la mer de glace en Arctique, plus spécifiquement au large de la Sibérie, n’a pas encore commencé à geler.

Le retard du gel a été causé par des températures anormalement élevées dans le nord de la Russie qui se sont prolongées. Les climatologues s’inquiètent, car la température de l’eau dans la mer Laptev a grimpé à plus de 5 degrés au-dessus de la moyenne, après le record de chaleur observé en Sibérie cet été, rappelle le journal britannique The Guardian. La chaleur accumulée met beaucoup de temps à se dissiper dans l’atmosphère, ce qui explique que le gel n’ait pas encore commencé.

«L’absence de gel cet automne est sans précédent dans la région arctique sibérienne», déplore Zachary Labe, chercheur à l’université du Colorado, aux Etats-Unis, auprès du Guardian. Selon lui, c’est l’une des conséquences directes et attendues des changements climatiques, causés par les activités humaines. «Sans une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, la probabilité d’arriver à un premier été "sans glace" continuera d’augmenter d’ici la moitié du XXIe siècle», analyse l’expert.

Vers des années sans glace ?

Cependant, le réchauffement de l’air n’est pas le seul facteur de ralentissement du gel de l’Arctique : à cause des changements climatiques, des courants d’eau plus chaude de l’océan Atlantique sont poussés vers l’Arctique, cassant ainsi la stratification normale de l’océan dans la région (les eaux plus chaudes au fond de la mer, et les eaux très froides vers la surface), ce qui perturbe la formation de la glace.

Selon Walt Meier, chercheur au Centre national de la Neige et de la glace des Etats-Unis, qui a produit des prévisions basées sur les données collectées en Arctique, le premier été sans glace arrivera inéluctablement entre 2030 et 2050.

La mer Laptev est connue pour être le berceau de la glace, rappelle le Guardian. Elle se forme tout le long de la côte sibérienne au début de l’hiver, puis se détache et est transportée vers l’Arctique, pour atteindre le détroit de Fram, situé entre le Groenland et l’archipel norvégien Svalbard, où elle va fondre lors de la saison chaude.

Avec un gel retardé en Sibérie, les scientifiques craignent que la couche de glace formée ne soit trop fine, et fonde avant d’arriver au détroit de Fram. Or le plancton de l'Arctique se nourrit des nutriments contenus dans cette glace provenant de Sibérie. Si elle fond avant son arrivée au détroit de Fram, le plancton ne pourra pas bénéficier de ces nutriments, et sa capacité d'absorption du dioxyde de carbone sera alors réduite, mettent en garde les experts.