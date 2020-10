Manifestants tués au Nigéria : le chef de l'Union africaine dénonce les violences

L'Union africaine s'indigne. Dans un communiqué, Moussa Faki Mahamat, le chef de l'organisation continental s'en est pris aux violences qui ont éclaté ces derniers jours au Nigéria.

En tout, 12 personnes sont mortes le 20 octobre dernier dans une campagne de répression d'une marche pacifique. «Le président de la commission de l'Union africaine condamne fermement les violences», peut-on lire dans le communiqué publié ce 22 octobre. Plus loin, Moussa Faki Mahamat demande aux «acteurs politiques et sociaux» de respecter les «droits humains et l'Etat de droit».

I strongly condemn the violence that erupted on 20 October 2020 during protests in Lagos, #Nigeria that has resulted in multiple deaths and injuries. My full statement: https://t.co/neHqy46fOI

— Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) October 21, 2020