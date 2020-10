Kate Middleton et le prince William recherchent leur prochaine femme de ménage

Si vous rêvez d'avoir Kate Middleton et le prince William comme patrons, n'hésitez pas à postuler à cette offre d'emploi. Le duc et la duchesse de Cambridge sont actuellement à la recherche d’une personne pour l'entretien et le ménage de leur résidence de Kensington Palace, à Londres.

L'annonce a été postée sur le site Royal Vacancies et les candidats ont jusqu'au 7 novembre prochain pour postuler.

En détail, le couple royal a certaines exigences dans le recrutement de leur prochaine femme de ménage. «Nous souhaitons nommer une personne expérimentée pour aider dans les résidences royales. Vous soutiendrez la gestion de toutes les opérations d’entretien ménager et remplacerez de manière proactive la gouvernante principale, en étant responsable en son absence», précise l'annonce.

Mais une autre qualité majeure est indispensable pour rentrer au service du duc et de la duchesse de Cambridge : la discrétion. «Le maintien de la confidentialité et l’exercice de la discrétion à tout moment est primordial», est-il détaillé dans l’annonce relayée par le Daily Mail ce dimanche 25 octobre.

Enfin, la famille royale exige également de leur prochaine employée de la flexibilité, car celle-ci n'est pas sans savoir que ses employeurs sont amenés voyager très régulièrement.

Concernant le salaire, aucune indication n'est mentionnée dans l'annonce mais à titre indicatif, la reine Elizabeth II était récemment à la recherche d'un apprenti pour rejoindre l'équipe de nettoyage du château de Windsor. Un job payé 20.000 euros par mois.