Un oiseau mi-mâle mi-femelle découvert aux Etats-Unis

Un cardinal à poitrine rose mi-mâle, mi-femelle a été découvert par des scientifiques américains.

Cette trouvaille a été faite en septembre dernier par le musée d’histoire naturelle de Carnegie, en Pennsylvanie. Les chercheurs ont pu l’identifier grâce à ses ailes. Celle de droite, plus longue, arbore les plumes noires et rouges caractéristiques des mâles. Celle de gauche est jaune et marron, comme pour les femelles.

Un phénomène rare, le gynandromorphisme

Les équipes de la réserve naturelle de Powdermill, où l’oiseau a été trouvé, n’ont aucun doute : ce cardinal est atteint de gynandromorphisme bilatéral. Un phénomène exceptionnel qui se traduit par un côté femelle, et un côté mâle.

A ne pas confondre avec l’hermaphrodisme : les animaux hermaphrodites, comme les escargots, présentent les organes reproducteurs des deux genres. Au cours de leur vie, ils sont soit mâle, soit femelle, contrairement aux gynandromorphes qui sont les deux en même temps. Le gynandromorphisme est bien plus rare que l’hermaphrodisme : d’après les registres de Powdermill, seuls cinq oiseaux ont été identifiés comme gynandromorphes sur les 800 000 enregistrés.

A cause de leur rareté, les scientifiques ont encore très peu de connaissances sur les gynandromorphes. On ignore par exemple s’ils sont capables de se reproduire. Mais d’après Annie Lindsay, responsable du programme de baguage des oiseaux de la réserve Powdermill, le cardinal à poitrine rose pourrait posséder un ovaire fonctionnel. Il faudrait alors qu’il se comporte comme une femelle pour s’accoupler avec un mâle.