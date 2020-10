DIRECT - Coronavirus : plus de dix millions de cas détectés en Europe depuis l'apparition de la maladie

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe bel et bien la France. Lors de son allocution tant attendue mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement national à partir de vendredi minuit et jusqu'au 1er décembre. Les écoles, collèges et lycées resteront toutefois ouverts.

> Le recours au télétravail doit être «le plus massif possible» pendant le confinement, a affirmé jeudi Jean Castex

> Le port du masque à l'école sera étendu aux enfants du primaire, dès l'âge de 6 ans

> Le Sénat a voté ce vendredi la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier

17h55

Plus de dix millions de cas du nouveau coronavirus ont été recensés en Europe depuis l'apparition de la maladie dans la région en début d'année, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi à 16h30 GMT.

Les 52 pays de la région constituent la troisième zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (11,2 millions de cas) et l'Asie (10,5). En ce qui concerne le nombre total de décès depuis le début de la pandémie, l'Europe est deuxième avec près de 275.000 morts, derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (près de 399.000) et devant les Etats-Unis et le Canada (239.000).

16h39

Le maire LR de Migennes (Yonne) François Boucher a pris un arrêté autorisant l'ouverture des commerces non-alimentaires du centre ville malgré les mesures de confinement, a-t-on appris vendredi auprès de la municipalité.

Dans cet arrêté daté de jeudi, publié sur le site internet de la commune et révélé par des médias locaux, le maire considère que "les rayons non-alimentaires et non-essentiels des supermarchés et des hypermarchés ne sont pas fermés", entraînant une "rupture d'égalité de traitement" entre la grande distribution et les petits commerces de centre ville.

16h13

Les tour-opérateurs français ont annoncé vendredi la suspension de tous les départs jusqu'au 30 novembre en raison des nouvelles restrictions de déplacement liées au Covid-19, un "coup de massue" pour la profession qui "ne voit pas le bout du tunnel".

15h42

Le nombre de décès, toutes causes confondues, connaît en France un léger rebond depuis début septembre par rapport aux mêmes périodes de 2018 et 2019, a indiqué l'Insee dans son point hebdomadaire sur la mortalité pendant l'épidémie de Covid-19.

Entre le 1er septembre et le 19 octobre, 80.956 décès ont été enregistrés, soit 5% de plus qu'en 2019 et 6% de plus qu'en 2018, selon des chiffres encore provisoires publiés par l'Institut national de la statistique.

13h02

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a voté vendredi à main levée, en première lecture, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, en le limitant au 31 janvier alors que le gouvernement souhaite sa prolongation jusqu'au 16 février.

Contre l'avis du gouvernement, le Sénat a aussi supprimé la prolongation, jusqu’au 1er avril 2021, du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, jugée "inutile", et prévu un contrôle du Parlement sur la mise en place d'une mesure de confinement. Le Sénat a voté à l'unanimité un amendement du rapporteur Philippe Bas (LR) prévoyant que le reconfinement, entré en vigueur ce vendredi, ne pourrait être autorisé au-delà du 8 décembre que par la loi.

12h44

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.182.840 morts dans le monde et plus de 45 millions de cas ont été enregistrés depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

Plus de 45.105.670 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 30.209.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

11h45

Le critique littéraire François Busnel a annoncé vendredi sur franceinfo qu'il allait lancer une pétition en ligne pour réclamer la réouverture des librairies, une mesure défendue également par de nombreuses personnalités.

Selon le journaliste et présentateur de l'émission littéraire de France 5 "La grande librairie", en fermant les marchands de livres, la France se prive de son "meilleur bataillon pour nous permettre d'affronter l'obscurantisme".

11h41

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a bondi de 12,7% au troisième trimestre, un chiffre historique qui marque un rattrapage après une chute jamais vue (-11,8%) au trimestre précédent en plein confinement, a annoncé vendredi l'Office européen des statistiques.

Cependant, le PIB du troisième trimestre (juillet à septembre) reste inférieur de 4,3% au chiffre de l'an dernier sur la même période, montrant que le redressement de l'activité sous l'effet de moindres restrictions durant l'été avait été seulement "partiel".

11h18

Près de 11 millions d'habitants en Angleterre, soit un cinquième de la population, seront soumises aux restrictions locales les plus strictes contre le nouveau coronavirus, avec l'annonce vendredi d'un durcissement dans plusieurs régions dans les jours à venir.

Confiné d'un bloc le 23 mars lors de la première vague, le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie (presque 46.000 morts) réagit à la résurgence de contaminations de manière localisée, le gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson cherchant à éviter un confinement général.

11h17

Le chef de l'Eglise orthodoxe serbe (SPC) au Monténégro, l'archevêque Amfilohije, est décédé vendredi des suites du Covid-19, a annoncé l'Eglise dont le défunt, considéré comme un conservateur, avait été depuis trente ans un des dignitaires les plus influents.

10h38

L'Italie, touchée par une récession en début d'année en raison de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, a renoué avec la croissance au troisième trimestre, avec un bond de 16,1% de son PIB par rapport au trimestre précédent, a indiqué vendredi l'Istat.

Comparé au troisième trimestre 2019, le Produit intérieur brut s'inscrit néanmoins en recul de 4,7%, a précisé l'Institut national des statistiques dans un communiqué.

10h59

Les transports publics d'Ile-de-France seront maintenus "intégralement" la semaine prochaine avant de possibles ajustements, a annoncé vendredi la présidente de la région Valérie Pécresse (ex-LR), qui a par ailleurs plaidé pour "du sur-mesure" dans les lycées.

Après une première semaine d'observation dans les transports en commun, "nous ajusterons le service en fonction des besoins", a-t-elle indiqué sur franceinfo, et "il est possible qu'à certaines heures creuses de la journée, on puisse retirer un certain nombre de transport". Avec le couvre-feu, l'offre de transports s'était déjà réduite après 21H00, avec environ un métro sur deux.

09h21

Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Espagne a rebondi de 16,7% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, sous l'effet d'une très forte reprise de l'activité après le choc brutal provoqué au printemps par le confinement destiné à combattre la pandémie de coronavirus.

Sur un an, le PIB recule néanmoins de 8,7%, signe que la quatrième économie de la zone euro est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant-crise, selon les données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).

08h51

Les prix à la consommation en France sont restés stables sur un an en octobre pour le deuxième mois consécutif, selon une estimation provisoire publiée par l'Insee vendredi.

Sur un mois, ils reculent de 0,1%, après une baisse de 0,5% en septembre, a précisé l'Institut national des statistiques.

08h30

Depuis minuit, la France est de nouveau sous cloche, reconfinée pour au moins un mois avec l'espoir de casser la seconde vague de l'épidémie de coronavirus que l'exécutif redoute "plus meurtrière" que la première et qui va porter un nouveau "coup dur" à l'économie.

Le premier ministre Jean Castex en a précisé les modalités jeudi en fin de journée, insistant sur le fait qu'il n'existait pas "d'autre solution" pour tenter d'endiguer l'emballement de l'épidémie.

08h06

L'économie française a fortement rebondi au troisième trimestre après l'écroulement dû au confinement au printemps, le produit intérieur brut (PIB) affichant une hausse de 18,2%, selon une première estimation publiée par l'Insee vendredi.

Toutefois, il reste "nettement en dessous de son niveau d'avant-crise" puiqu'il est en retrait de 4,3% par rapport au troisième trimestre 2019, précise l'Institut national de la statistique, qui ne donne aucune prévision actualisée pour le dernier trimestre 2020 alors que le confinement devrait faire rechuter le PIB selon le gouvernement.