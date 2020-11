Covid-19 : une étudiante américaine de 20 ans meurt dans son dortoir

Une étudiante de 20 ans touchée par le coronavirus est morte dans son lit, au milieu du dortoir de son établissement scolaire, il y a une semaine à Winona Lake, dans l’Indiana.

Cela faisait dix jours qu’elle présentait des symptômes de la maladie. Elle était d'ailleurs en attente des résultats de son test pour confirmer sa contamination. «La cause de sa mort est une embolie pulmonaire – résultat d’un caillot sanguin –, largement reconnu comme une cause fréquente de décès chez les patients atteints de Covid-19», a annoncé son frère son Twitter.

Our hearts are shattered. My sweet sister, Bethany, died as she slept in her dorm room Thursday night. She was 20. She was COVID-19 positive. The cause of death was a pulmonary embolism—the result of a blood clot—widely recognized as a common cause of death in COVID-19 patients. pic.twitter.com/w6ky17Ra8v

— Stephen J. Nesbitt (@stephenjnesbitt) November 3, 2020