Election américaine : le point deux jours après le début du scrutin

L'incertitude demeure. Deux jours après le début du scrutin, les Américains ne savent pas encore qui sera le prochain président des Etats-Unis, ni quel sera le futur de leur pays, la faute à une course très serrée.

Arizona, Nevada et Pennsylvanie, les Etats à surveiller

Les médias ont-ils annoncé l'Arizona en faveur de Joe Biden trop tôt ? C'est possible. L'avance du démocrate se réduit au fur et à mesure que le décompte progresse. Ce 5 novembre au matin, alors qu'il reste moins de 15% des voix à compter, Donald Trump n'est en retard que de 1,5 point. Si l'Etat passe finalement du côté républicain, la voie de Joe Biden vers la Maison Blanche se complique sérieusement.

En revanche, si Joe Biden conserve l'Arizona, le Nevada est pour lui l'Etat le plus important. Les autorités de ce dernier annonceront les résultats une fois que tous les votes auront été comptés et vérifiés, probablement ce 5 novembre. Avec ces deux Etats en poche, le démocrate aurait en effet 270 grands électeurs de son côté, ce qui est le minimum pour être élu président. Il n'aurait pas besoin d'attendre les résultats en Pennsylvanie, Géorgie et Caroline du Nord, où Donald Trump mène actuellement.

Le président sortant, de son côté, ne peut pas se permettre de perdre la Pennsylvanie. Si cela se produit, Joe Biden est désormais assuré de remporter l'élection, même sans l'Arizona. Ce 5 novembre au matin, l'avance du républicain dans cet Etat s'est réduite. Avec le décompte en cours des votes anticipés et par correspondance, majoritairement démocrates, il ne possède plus que 3 points d'avance. Selon l'Associated Press, il reste encore un peu plus de 10% des bulletins à dépouiller.

Le Sénat, la défaite démocrate ?

Outre la Maison Blanche, les démocrates avaient pour objectif la reprise du contrôle au Sénat. Les sondages avant l'élection étaient favorables, et permettaient de croire qu'ils pourraient obtenir 51 sénateurs ou plus, de manière à assurer une majorité. Cependant, ce 5 novembre, le décompte est de 48 républicains, 46 démocrates et deux indépendants qui penchent plutôt vers les démocrates. Il ne reste plus que 4 sièges en jeu, et les républicains mènent la course que ce soit en Géorgie, en Alaska ou en Caroline du Nord. Le quatrième siège, lui aussi situé en Géorgie, sera décidé après un deuxième tour, la faute à un système de vote différent des autres Etats. Si les tendances se confirment, les démocrates n'auront donc pas la majorité au Sénat, ce qui empêcherait un éventuel Joe Biden président de passer des lois plus ambitieuses sur le climat ou l'assurance santé.

Des recomptes et contestations à venir

En retard dans un certain nombre d'Etats clés, Donald Trump ne compte pas se laisser faire, quitte à mettre en doute la sincérité du vote. Son équipe de campagne a déjà demandé un recompte dans le Wisconsin, attribué à Joe Biden, et a lancé une procédure contre le Michigan, où le démocrate est également donné gagnant. En Pennsylvanie, où le décompte des voix par correspondance a commencé plus tard, il est également probable de voir une contestation en cas de victoire démocrate. Quel que soit le gagnant à la fin du décompte dans les Etats restants, l'élection présidentielle ne sera donc pas totalement terminée.