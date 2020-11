Election américaine : des chaînes de télévision coupent l’allocution de Donald Trump pour «désinformation»

Alors que le résultat de l’élection américaine n’est toujours pas connu ce vendredi, Donald Trump a maintenu ses accusations de fraude contre le camp démocrate lors d’une allocution à la Maison Blanche.

Mais la teneur de ses propos était telle que plusieurs chaînes de télévision ont coupé brusquement la retransmission de l’allocution, voyant dans les propos du président-candidat de la «désinformation».

«Bon, nous voilà encore dans la position inhabituelle de devoir non seulement interrompre le président des Etats-Unis, mais aussi de corriger le président des Etats-Unis», a ainsi souligné Brian Williams, présentateur sur MSNBC.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.





"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020