Présidentielle américaine 2024 : 18% des électeurs prêts à voter pour le candidat que soutiendrait Taylor Swift

Un sondage révèle que 18% des électeurs américains seraient prêts à voter en faveur du candidat préalablement soutenu par la chanteuse Taylor Swift à l’élection présidentielle de novembre.

L’influence de Taylor Swift de nouveau prouvée. Considérée comme la personne la plus célèbre d’Amérique, certains se sont questionnés quant à l’impact de l’artiste dans la sphère politique, bien qu’elle tente au mieux de s’en écarter. Un sondage mené pour le média américain Newsweek, révèle ainsi que 18% des électeurs américains se disent prêts à voter pour un candidat soutenu par la chanteuse lors de l'élection présidentielle qui aura lieu en novembre.

En effet, ancrée depuis de nombreuses années dans le paysage médiatique international et surtout américain, Taylor Swift est devenue depuis quelque temps une icône incontournable. Notamment depuis sa dernière tournée, Eras, qui lui a permis d’être nommée «personnalité de l’année 2023», par le magazine Times.

Autre enseignement de ce sondage, seuls 17% des répondants ont déclaré être moins susceptibles de voter en faveur du même candidat que Taylor Swift, lorsque 55% ont déclaré ne s’estimer ni plus ni moins susceptibles de voir leur vote influencé par la pop star.

Les jeunes au cEntre de l’élection

L’enquête a été faite le 18 janvier dernier et portait sur un échantillon de 1.500 électeurs éligibles à la suite d’un constat émis par James Haggerty, consultant en communication, considérant que Taylor Swift «a influencé la culture populaire, le sport et l’économie de régions entières des États-Unis, alors pourquoi pas le politique et les élections ?».

Le sondage a également démontré que le soutien donné à Taylor Swift provient majoritairement des électeurs les plus jeunes. En effet, trois Américains de moins de 35 ans sur dix font partie des sondés ayant déclaré être influencés par l’opinion politique de l’artiste, contre 4% dans la tranche d’âge des 65 ans et plus.

Un constat à prendre d’autant plus au sérieux lorsque l’on sait que le vote des jeunes devrait être essentiel dans cette élection. Ce ne sont pas moins de 8 millions de nouveaux électeurs potentiels qui se sont nouvellement inscrits, ce qui signifie donc que 41 millions de membres de la génération Z pourront se rendre aux urnes, selon Newsweek.

Mais pour certains, la meilleure décision à prendre pour Taylor Swift, serait simplement d’user de sa notoriété pour encourager les électeurs à voter, «elle ferait mieux de faire un message d’intérêt public, […] si vous avez peur de ce qui va se passer, inscrivez-vous sur les listes électorales», a rapporté le média.