DIRECT - Election américaine : l'Arabie saoudite «félicite» Joe Biden pour sa victoire

Joe Biden a remporté, ce samedi, l'Etat de Pennsylvanie qui lui a permis de dépasser la barre des 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Le démocrate devient le 46e président des Etats-Unis. De son côté, Donald Trump a annoncé de nouveaux recours en justice à partir de lundi.

21H26

Le roi Salmane et le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salmane, très proches de Donald trump, ont «félicité» dimanche soir Joe Biden et Kamala Harris élus président et vice-présidente des Etats-Unis la veille, a annoncé l'agence de presse officielle SPA.

Dernier responsable des monarchies arabes du Golfe à réagir, le roi Salmane a exprimé «ses meilleurs vœux de succès» et rappelé «les relations historiques étroites particulières entre les deux pays et peuples amis», selon SPA.

19H57

L'ex-président républicain George W. Bush, dont la victoire en 2000 avait été arrachée devant les tribunaux, a téléphoné dimanche à Joe Biden pour le féliciter de sa victoire dans une élection «fondamentalement honnête», au résultat «clair».

«Malgré nos différences politiques, je sais que Joe Biden est un homme bon qui a gagné l'opportunité de diriger et d'unifier notre pays», a écrit dans un communiqué l'ancien locataire de la Maison Blanche (2001-2009).

18H11

Quatre jours après avoir prématurément félicité Donald Trump pour sa victoire, le Premier ministre slovène Janez Jansa s'est contenté dimanche d'espérer des «relations amicales» avec la prochaine administration américaine, quelle qu'elle soit.

«Les Etats-Unis sont un partenaire stratégique pour nous», a tweeté M. Jansa «Tous les gouvernements que j'ai dirigés ont construit avec eux des relations étroites, amicales. Peu importe de quel parti était issu le président américain. Rien ne changera à l'avenir», a-t-il poursuivi.

17h04

La première sortie publique de Joe Biden au lendemain de sa victoire est religieuse. Le président élu s'est en effet rendu à l'église St Joseph On The Brandywine dans sa ville de Wilmington (Delaware) pour une messe dominicale. Sa fille Ashley Biden et son fils Hunter Biden étaient également présents.

Joe Biden arrives at St. Joseph on the Brandywine Church for his first mass as president-elect. He was joined by daughter Ashley and grandson Hunter, Beau’s son. pic.twitter.com/qBEc8LLPic — Jennifer Epstein (@jeneps) November 8, 2020

16h24

Selon CNN, Jared Kushner, gendre et proche conseiller de Donald Trump, aurait approché le président sortant pour lui demander d'accepter sa défaite. Le média américain ne communique pas, en revanche, sur la réaction du pensionnaire de la Maison Blanche face à cette discussion.

16h20

Des vacances avant l'heure ? Pour la deuxième journée d'affilée, Donald Trump a pris la décision de revêtir une tenue de sport pour aller jouer au golf dans son complexe près de Washington D.C. Le président sortant n'a toujours pas concédé sa défaite, s'appuyant sur plusieurs recours judiciaires en cours.

Donald Trump is spending his first day as a lame duck president at his Virginia golf club. pic.twitter.com/2QHFvBdO1J — Jill Colvin (@colvinj) November 8, 2020

15h33

Un voeu de transparence ? Joe Biden et Kamala Harris ont lancé ce 8 novembre un compte Twitter visant à expliquer la transition entre leur administration et celle de Donald Trump. «Le travail à venir dans les 73 prochains jours sera la base d'une administration qui place la santé, la sécurité et la personnalité de nos communautés au premier plan», peut-on lire. L'objectif est certainement de simplifier le plus possible le processus alors que le président sortant ne reconnaît pas sa défaite, et pourrait bien freiner la passation de pouvoir autant que possible.

The work ahead in the next 73 days will be the foundation for an administration that puts the health, safety, and character of our communities first.





Learn how the Biden-Harris transition will move forward at https://t.co/97NKAZksSLhttps://t.co/No1DQqI4gx — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 8, 2020

13H33

Le principal opposant russe Alexeï Navalny a félicité dimanche le président élu des Etats-Unis Joe Biden, alors que le Kremlin n'avait toujours pas réagi aux résultats de l'élection américaine. Dans un tweet, M. Navalny a félicité M. Biden, la vice-présidente élue Kamala Harris et les Américains pour avoir «choisi une nouvelle direction dans une élection libre et équitable».

«C'est un privilège qui n'est pas accordé dans tous les pays», a ajouté M. Navalny, en convalescence en Allemagne après une tentative d'empoisonnement.

12H14

La cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen Charles Michel ont félicité Joe Biden, insistant sur la volonté de l'UE de rebâtir avec les Etats-Unis un «partenariat solide» après une relation conflictuelle sous le mandat de Donald Trump.

«L'UE est prête à s'engager pour un partenariat transatlantique solide. Covid-19, multilatéralisme, climat et commerce international sont des défis à affronter ensemble», a tweeté Charles Michel.

9H16

Alors que Joe Biden et Kamala Harris ont tous les deux prononcé leurs premiers discours depuis l'officialisation de leur victoire à la présidentielle, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite.

Après plusieurs heures de silence, le président sortant a contesté la victoire de son adversaire sur Twitter, en affirmant notamment : «J'ai gagné cette élection, en obtenant 71 000 000 de votes légaux. De très mauvaises choses se sont passés et nos observateurs n'ont pas été autorisés à les voir».

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020