Election américaine : la grosse bourde des avocats de Donald Trump

Quand ça ne veut pas... Ce 7 novembre, alors que Joe Biden n'était pas encore officiellement devenu le président élu des Etats-Unis, Donald Trump et son équipe d'avocats ont décidé d'organiser une conférence de presse à Philadelphie pour faire le point sur les recours engagés par le républicain. Seulement, tout ne s'est pas passé comme prévu.

En effet, lorsque Donald Trump a prévenu le grand public de l'heure et du lieu de la conférence de presse, il a indiqué que l'événement se tiendrait au Four Seasons Total Landscaping. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cela n'avait rien à voir avec les hôtels de luxe du même nom. L'endroit est en réalité une entreprise spécialisé dans le paysagisme. L'annonce de la prise de parole ayant été dévoilée sur le compte Twitter du président sortant avec seulement quelques dizaines de minutes d'avance, l'équipe judiciaire a été contrainte de faire comme si de rien n'était.

I could write jokes for 800 years and I'd never think of something funnier than Trump booking the Four Seasons for his big presser, and it turning out to be the Four Seasons Total Landscaping parking lot between a dildo store and a crematorium. pic.twitter.com/P45HV1daD9

— Zack Bornstein (@ZackBornstein) November 8, 2020