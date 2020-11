Election américaine : pourquoi Kamala Harris était-elle tout de blanc vêtue lors de son discours de victoire ?

Une tenue absolument pas choisie au hasard. Première femme à accéder à la vice-présidence des Etats-Unis, Kamala Harris a délivré son premier discours de victoire tout de blanc vêtue samedi soir, en hommage aux suffragettes américaines.

Il y a un siècle, ces militantes politiques, qui s'habillaient en blanc pour être facilement reconnaissables, remportaient leur combat outre-Atlantique. Le 26 août 1920, le 19e amendement de la Constitution américaine était en effet ratifié, accordant le droit de vote aux femmes.

Dans son discours samedi, Kamala Harris, qui est également la première femme noire et d'origine indienne à accéder à la deuxième fonction politique la plus importante des Etats-Unis, a eu un mot pour elles, et pour toutes ces «générations de femmes noires, asiatiques, blanches, latinas, amérindiennes, qui ont ouvert la voie».

«Toutes les femmes qui ont travaillé pour garantir et protéger le droit de vote depuis plus d'un siècle - il y cent ans avec le 19e amendement, il y a 55 ans avec la loi sur le droit de vote et maintenant, en 2020, avec une nouvelle génération de femmes dans notre pays qui ont déposé leur bulletin dans l'urne et ont poursuivi le combat pour le droit fondamental de voter et d'être entendues», a-t-elle déclaré devant une foule de supporters réunis à Wilmington, dans le Delaware, pour fêter la victoire de Joe Biden. «Ce soir, je pense à leur lutte, à leur détermination et à la force de leur vision (...). Je suis leur héritière.»

Dès qu'elles en ont l'occasion, les femmes politiques démocrates n'hésitent pas à rendre hommage à ces pionnières. Cela a été le cas notamment des élues démocrates du Congrès, lors de trois des quatres discours annuels de Donald Trump sur l'état de l'Union durant son mandat.

En février 2017, 2019 et 2020, bon nombre d'entre elles portaient du blanc. En 2016, Hillary Clinton était également habillée de blanc à l'occasion de son investiture en tant que candidate démocrate à la présidentielle durant la convention de son parti. En 2018, la tenue blanche de Melania Trump lors du discours sur l'état de l'Union de son mari a également été vue par certains observateurs comme un clin d'oeil aux suffragettes.