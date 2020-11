Champ et Major, futurs chiens en chef de la Maison Blanche

Les Etats-Unis auront bientôt un nouveau président, une nouvelle première dame et... deux nouveaux chiens en chef. Champ et Major, les deux bergers allemands de la famille Biden, s'apprêtent eux aussi à investir la Maison Blanche. Ils feront ainsi revivre la tradition interrompue par Donald Trump, premier président américain à ne pas avoir d'animal de compagnie depuis 1897.

Sur Twitter, un compte aux noms des deux animaux a déjà été créé, les présentant comme les «premiers chiens» des Etats-Unis. Les publications sont écrites comme si elles étaient dictées par les deux bergers allemands, «si fiers» de leur «papa», «le premier candidat à la présidentielle à obtenir 75 millions de voies».

We’re so proud of our dad @JoeBiden, the first ever presidential candidate to receive 75 million votes. But Major will be setting a record of his own as he's the first ever rescue pupper to live in the WH. We’re gonna play all day & receive countless treats! #DOTUS #FirstDogs pic.twitter.com/o1Hsr7nZ8e

— Champ & Major Biden (@First_Dogs_USA) November 9, 2020