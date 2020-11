Après la victoire de Joe Biden, Madame Tussauds rhabille Donald Trump en tenue de golf

Au moment de l'annonce de la victoire de Joe Biden et de sa propre défaite à l'élection présidentielle américaine Donald Trump jouait au golf. C'est donc sans doute par souci d'exactitude, et peut-être avec un certain sens du pied de nez, que le musée londonien de statues de cire, Madame Tussauds, a changé le look de celle du président sortant, l'habillant d'une tenue de golf.

Samedi 7 novembre, alors que les Etats-Unis vibraient d'un suspens haletant, suspendus au décompte des votes, Donald Trump, lui, a rejoint son golf de Sterling, en Virginie, non loin de la Maison Blanche. Il a passé un peu plus de quatre heures sur place et, à la fin de sa partie, a été aperçu posant pour une photo avec de jeunes mariés.

Donald Trump's wax figure has been re-dressed into golf attire at Madame Tussauds, London, after Joe Biden was named the winner in the #USElectionResults2020 pic.twitter.com/A7g2gkK1Fc — PA Media (@PA) November 7, 2020

A son retour à la Maison Blanche, il a été accueilli par une foule en liesse venue célébrer la victoire de son rival. Apparaissant détaché en public, le président sortant a néanmoins affiché sa colère sur les réseaux sociaux, revendiquant à nouveau une victoire qui lui aurait été volée.

Donald Trump promet différents recours mais cela n'empêche que, le 20 janvier prochain, il devra définitivement quitter la Maison Blanche pour laisser la place à son successeur. D'ici là, la statue de cire de Joe Biden, 46ème président des Etats-Unis, sera sans doute prête à être exposée dans les allées de Madame Tussauds.