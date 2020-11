Election américaine : les 5 moments à retenir de la présidence de Donald Trump

Le début de la fin. Le 7 novembre, les médias américains ont annoncé la victoire de Joe Biden lors de l'élection présidentielle. Si Donald Trump a légèrement entrouvert la porte à une défaite - sans pour autant la concéder - , il devrait, sauf surprise, quitter la Maison Blanche le 20 janvier prochain. Cette date marquera la fin d'une présidence unique en son genre à tous les niveaux.

Une prise de pouvoir explosive

Le premier jour de Donald Trump en tant que président avait donné le ton pour les quatre années à venir. Alors que beaucoup pensaient que le nouveau chef d'Etat allait afficher un ton plus neutre et plus «présidentiable» au sens historique du terme, une autre stratégie a été appliquée. Son discours d'investiture a en effet montré qu'il comptait gouverner de la même manière qu'il s'était fait élire : en parlant en priorité à sa base.

Quelques heures après sa cérémonie d'inauguration, et comme première action en tant que président des Etats-Unis, il a signé un décret présidentiel qui visait à mettre fin à une partie de l'Obamacare. Dans le même temps, des manifestations ont eu lieu dans le pays, et en particulier à Washington D.C., où des contestataires ont démontré leur opposition à l'ancien homme d'affaires. Des violences ont érupté, avec des dégâts matériels et des voitures incendiées.

Le retrait de l'accord de Paris

Il ne l'a jamais caché, Donald Trump a de sérieux doutes quant à la thèse du réchauffement climatique causé par les activités humaines. Il avait donc promis pendant sa campagne de sortir de l'accord de Paris sur le climat, qui endiguait, selon lui, les possibilités économiques des entreprises américaines. C'est chose faite le 1er juin 2017 lorsqu'il annonce ce retrait officiellement depuis la Maison Blanche. Il aura fallu attendre le 4 novembre dernier pour que cette décision soit effective, alors que Joe Biden a promis de la faire annuler.

En visite à Paris, Barack Obama étrille Donald Trump sur son retrait de l'accord de Paris

La rencontre avec Kim Jong-un

Après des tweets et des communiqués incendiaires à l'encontre de Kim Jong-un, Donald Trump a finalement réussi à organiser une rencontre avec le dictateur nord-coréen à Singapour en juin 2018. L'objectif pour les Etats-Unis était notamment de mettre fin à la menace nucléaire venue du pays asiatique. Seulement, aucun accord n'avait pu être trouvé lors de cette rencontre, ni lors de celle qui viendra un an plus tard, lorsque Donald Trump est devenu le premier président américain au pouvoir à entrer en Corée du Nord l'espace d'un instant. À l'heure actuelle, les activités nucléaires semblent être retournées à la normale du côté de Pyongyang.

Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent dans la zone démilitarisée en Corée, une première

La destitution

Tout comme la rencontre avec le dirigeant nord-coréen, le procès en destitution de Donald Trump était un moment historique. Il était notamment poursuivi pour entrave à la bonne marche du Congrès. Une telle chose ne s'était produite que deux fois par le passé, la dernière étant Bill Clinton en 1999. Et comme son homologue démocrate, le républicain a finalement été acquitté par le Sénat le 5 février 2020. Quel que soit le regard que portera l'Histoire sur le mandat de Donald Trump, il sera presque impossible de parler de lui sans mentionner cet épisode dans les livres d'histoire.

Une annonce de victoire prématurée

«Too close to call» («Trop serré pour déclarer un vainqueur», en français). Cette phrase a été répétée a longueur de soirée électorale dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020 par les médias américains. Le vote par correspondance, plébiscité à cause de la pandémie de coronavirus, a rendu plus long le décompte des voix dans une partie des Etats. Cependant, aux alentours de 2h30 du matin heure locale, Donald Trump se rend en conférence de presse pour annoncer sa victoire. «Nous nous préparions à gagner cette élection, honnêtement, nous avons gagné cette élection», déclare-t-il, alors que rien ne permet encore de l'affirmer à ce moment précis.

Le 7 novembre, les grands médias américains, de l'Associated Press à Fox News, annoncent une victoire de Joe Biden face au président sortant, notamment grâce au gain de la Pennsylvanie. Donald Trump, lui, refuse toujours au 15 novembre de concéder sa défaite. Des observateurs s'inquiètent d'une potentielle jurisprudence à même de décrédibiliser la démocratie américaine. Les semaines à veRel nir pourraient donc déterminer la manière dont la présidence de Donald Trump sera jugé par les historiens.