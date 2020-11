Islam radical: Emmanuel Macron attaque les médias anglo-saxons

L’Élysée accuse certains médias anglophones de «légitimer» la violence. Mécontent de la couverture des récents attentats en France par plusieurs journaux de langue anglaise, Emmanuel Macron s'est plaint auprès du quotidien américain The New York Times.

Cité dans un article publié dimanche soir sur le site du New York Times, le président français aurait appelé jeudi soir le journaliste Ben Smith, selon ce dernier, pour lui faire part de reproches envers plusieurs médias anglophones, notamment de ne pas comprendre le contexte français.

«De nombreux journaux, qui je pense viennent de pays qui partagent nos valeurs, qui écrivent dans un pays qui est l'enfant naturel des Lumières et de la Révolution française, et qui légitiment ces violences, qui disent que le cœur du problème, c'est que la France est raciste et islamophobe, je dis: les fondamentaux sont perdus», regrette Emmanuel Macron.

Une incompréhension de la «laïcité à la française»?

Dans cet article, Ben Smith confie que le pensionnaire de l’Elysée accuse les médias anglophones, en particulier ceux américains, de chercher «à imposer leurs propres valeurs à une société différente». Il leur reproche de ne pas comprendre «la laïcité à la française qui est une séparation active de l'Église et de l'État qui date du début du XXe siècle».

Après l'assassinat de Samuel Paty, Emmanuel Macron avait exprimé son soutien à la liberté de caricaturer et son gouvernement avait lancé une série de procédures judiciaires et administratives contre des associations musulmanes françaises soupçonnées de complaisance avec l'islamisme radical.

Ces décisions avaient provoqué la colère du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait accusé Emmanuel Macron de défendre le blasphème contre l'Islam, et avait appelé ses concitoyens à boycotter les produits français.