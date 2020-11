Roumanie : un incendie tue plusieurs malades du Covid-19 dans un hôpital

Un incendie s’est déclaré samedi dernier dans l’hôpital de la ville de Piatra Neamt, en Roumanie, dans le service de soins intensifs. Une dizaine de malades du Covid-19 sont décédés dans l’accident.

Le feu a été maîtrisé au bout d’une heure, mais plusieurs blessés graves sont à déplorer. «Dix personnes ont été déclarées décédées et sept personnes sont dans un état critique», a déclaré un porte-parole de l’hôpital à l’AFP. Huit des dix décédés seraient morts à l’intérieur du bâtiment, dans les flammes, et deux personnes après leur évacuation.

L’un des médecins de garde de l’hôpital, qui a tenté de venir en aide aux patients coincés, est gravement blessé et présente «des brûlures aux deuxième et troisième degrés sur 40% du corps», selon les secours. «Il a essayé de sauver le plus possible de vies. On peut dire qu'il s'est jeté dans les flammes pour tenter de les secourir», a raconté un responsable de l’hôpital. Ce médecin, dont l’acte héroïque a été salué par les autorités, a été transféré vers un hôpital militaire belge pour recevoir les soins appropriés.

Des infrastructures de santé vétustes

L'origine de cet incendie n'est pour le moment pas encore confirmée, mais le ministère de la Santé a évoqué la possibilité d’un «court-circuit» électrique dans le bâtiment, qui selon les autorités, n’était pas aux normes de sécurité incendie. Les médias locaux ont indiqué que les plans de sécurité du deuxième étage de l’hôpital n’avaient pas été mis à jour depuis une trentaine d’années.

Ce drame a ému toute la Roumanie, l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne, alors que le pays fait face avec difficulté à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Le personnel soignant est en sous-effectif, les équipements manquent, et les infrastructures de santé sont vétustes, ce qui ne permet pas d’accueillir correctement les malades.

Suite à ce drame, le gouvernement a annoncé procéder à des contrôles des unités de soins intensifs des hôpitaux de l'ensemble du pays, notamment concernant les normes incendie.